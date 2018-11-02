Объявлен новый конкурс на должность главы николаевского управления Госбюро расследований

Роман Труба Директор ГБР Роман Труба инициировал объявление нового конкурса на 27 руководящих должностей в ведомстве.

С соответствующим письмом он обратился 2 ноября к конкурсной комиссии, сообщили в пресс-службе ГБР.

Напомним, что 18 июля внешняя комиссия определила победителей конкурса на 27 ключевых руководящих должностей в ГБР – это директоры всех территориальных органов, руководители всех управлений центрального аппарата, в том числе следственных и оперативных, а также сотрудники управления внутреннего контроля.

Комиссия приняла решение об уничтожении материалов психофизиологических исследований с применением полиграфа. Директор ГБР дважды обращался в комиссию с просьбой предоставить материалы полиграфа или копию акта об уничтожении, но комиссия их не предоставила. 28 августа Роман Труба отказал внешней комиссии в рассмотрении рекомендаций о назначении 27 победителей конкурса на руководящие должности в бюро.

- Кадровое решение – это не определение победителя конкурса. Это назначение на должность или отказ в назначении. Назначает на должность директор Государственного бюро расследований. В связи с уничтожением материалов полиграфа у меня отсутствуют условия для подготовки и принятия кадрового решения, - отметил Роман Труба.

При этом он подчеркнул, что новый конкурс не отразится на начале работы бюро.

- В конце ноября более 300 следователей ГБР приступят к работе. Убежден, что вместе с заместителями мы организуем работу следователей. Другие подразделения уже работают, - добавил Роман Труба.

Напомним, что в конкурсе на должность директора территориального управления ГБР в Николаеве выиграл Олег Денега. И.о. главы николаевского Госбюро расследований назначили Викторию Басалаеву, которая является первым заместителем директора управления.