Самое большое число наркозависимых людей в Николаевской и Херсонской областях, - Минздрав

По оценочным данным, в Украине 346 900 людей употребляют наркотики инъекционно.

Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения, передает «Новое время».

По состоянию на 1 января 2018 года 41 547 из них находятся под наблюдением из-за расстройства психики в связи с употреблением опиоидов. Эти люди 24,5% (10 189 человек) получают заместительную поддерживающую терапию на базе 180 лечебно-профилактических учреждений.

Из всех регионов Украины самые высокие показатели распространенности психических и поведенческих расстройств вследствие употребления опиоидов (в расчете на 100 тыс. населения) в следующих областях: Херсонской (201,8), Николаевской (201,3), Киеве (188,5), Одесской (180,6), Полтавской (168,2), Запорожской (161,2), Винницкой (159,1), Кировоградской (159,1), Донецкой 149,8, Черниговской (134,2), Днепропетровской (131, 3), Волынской (126,5) и Черкасской (124,8).

Процент лиц, охваченных услугами заместительной терапии от тех, которые находятся под диспансерным наблюдением в связи с опиоидной зависимостью по Украине, в среднем составляет 24,5%. Однако он значительно отличается в разных регионах (от 50,9% в Сумской и до 11,3% в Одесской областях).

81,8% из участников программы - мужчины, 18,2% - женщины, средний возраст участников программы составляет 40 лет, средний стаж употребления наркотических веществ - 15 лет. Большинство пациентов программы - это лица среднего возраста, до вступления в программу они имели длительный стаж употребления наркотических веществ и многочисленные неудачные попытки лечения. Кроме того, наблюдается постепенное старение пациентов, получающих заместительную поддерживающую терапию.

36,1% пациентов программы получают препарат для самостоятельного приема с обеспечением соответствующих мер по контролю за целевым использованием препарата.

«Дальнейшее расширение программы может произойти за счет привлечения учреждений первичной медико-санитарной помощи и семейных врачей к оказанию услуг заместительной поддерживающей терапии, в то же время позволит решить проблему неравномерной географической доступности услуг для пациентов», - отмечается в ответе Минздрава на запрос НВ.

По состоянию на начало 2018 года только 370 человек (3,6% от общего количества пациентов, получающих заместительную поддерживающую терапию) получают лечение на базе центров первичной медико санитарной помощи и поликлиниках.