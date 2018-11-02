В компании «МДЛМ» опровергли обвинение в бездействии в ситуации с потопом в квартире

В «Місто для людей Миколаїв» сообщили, что информация о том, что компания отказывается оказывать услуги своим клиентам, не соответствует действительности.

Об этом идет речь в заявлении «МДЛМ».

Как отмечают в компании, ранее в одном из николаевских СМИ появилась информация о том, что якобы «Місто для людей Миколаїв» отправляет своих клиентов решать проблемы самостоятельно. Речь идет о потопе в квартире многоэтажного дома №18 по проспекту Героев Героев Украины, который произошел в результате подготовки к отопительному сезону. Из-за чего помещению был нанесен значительный урон. Владелец жилья пожаловался, что в «МДМЛ» отказались решать эту проблему и удалили его заявку.

В компании в свою очередь подчеркнули, что в квартире, в которой был потоп, долго никто не проживал.

«Жители дома начали бить тревогу из-за потопа и нам совместными усилиями удалось найти владельца квартиры. Именно он предоставил специалистам доступ к помещению. После осмотра жилья была найдена причина, по которой начался потоп – это открытый сбросовый вентиль на радиаторе центрального отопления (так называемый кран маевского). Конечно же, данная проблема была устранена в экстренном порядке», – говорится в сообщении.