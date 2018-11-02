На Николаевщине возник конфликт между депутатом Демченко и администратором цирка-шапито

Татьяна Демченко На Николаевщине, в селе Воссиятское Еланецкого района 29 октября произошел конфликт между депутатом областного совета Татьяной Демченко и администрацией цирка-шапито. Обе стороны заявили в полицию о взаимных оскорблениях, а беременная администратор цирка о том, что ее толкнула депутат.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил очевидец случившегося.

Цирк за день до этого приехал в Еланец, но выступление пришлось отменить, на него продали всего восемь билетов. Местные жители, в качестве одной из версий отмены выступления предположили, что клоуны оказались пьяны и не могли выступать перед детьми.

После этого цирк приехал в соседнее село Воссиятское и расположился возле магазина, который принадлежит Татьяне Демченко. Депутат пришла к работникам цирка и стала их выгонять, говоря, что они находятся на принадлежащей ей земле. По другой версии, цирк разместили возле дома культуры и Демченко требовала предоставить документы, разрешающие деятельность цирка. Администратор и директор цирка не согласились, и словесная перепалка затянулась на четыре часа, с 20:00 до полуночи.

По словам очевидцев, Татьяна Демченко в свойственной ей манере заподозрила, что клоуны из цирка пьяны, а руководители шапито вызвали полицию, сделав заявление о том, что депутат толкнула беременную девушку-администратора. В свою очередь, Демченко заявила полицейским, что работники цирка ее оскорбляли нецензурной бранью. В итоге все закончилось примирением: Демченко купила у цирка 15 билетов на выступление и привела на следующий день на представление местных детей.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» подтвердили факт конфликта в Воссиятском. Обе стороны заявляли в полицию о том, что их обматерили, а 27-летняя девушка о том, что ее толкнула депутат.

Напомним, что в Николаеве патрульные остановили депутата облсовета Белаву – подозревают, что он сел пьяным за руль «Maserati».