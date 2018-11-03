В «Николаевоблтеплоэнерго» отчитались о запуске 34-х котельных в школах и больницах

В Николаеве заработали 34 котельных в образовательных и медицинских учреждениях, которые подали заявки на пуск теплоносителя.

Об этом сообщается на странице «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook.

Напомним, что ранее тендерный комитет «Николаевоблтеплоэнерго» раскрыл предложения по реконструкции котельных в городе. А ОКП с рабочим визитом посетила наблюдательная миссия Всемирного банка, чтобы ознакомиться с ходом реализации проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины».

Ранее сообщалось, что запустить тепло в домах николаевцев планируют после 10 ноября: «Сэкономим деньги людей при оплате платежей» .