Участницы студии «Сюрприз» привезли в Коблево с международного фестиваля в Буковеле золото и серебро

Воспитанницы Коблевской цирковой студии «Сюрприз» на 37-ом фестивале международном творческом фестивале-конкурсе «Салют, Карпаты-Буковель – 2018» завоевали четыре первых и три вторых места.

Об этом сообщает Koblevo.news.

В рамках творческого конкурса-фестиваля, состоявшего в Буковеле более 700 детей-участников исполнили яркие номера. Юные таланты со всей Украины соревновались в номинациях: Хореография, Вокал, Инструментал, Театры мод, Театральные коллективы, Цирковые коллективы, Изобразительное искусство, Чтецы. Также проводилось множество мастер-классов для участников.

В то же время 17 детей из Коблево вместе с сопровождавшими их родителями приехали в Буковель, чтобы принять участие в этом конкурсе. Коллектив «Сюрприз» под руководством Натальи Гришиной показал себя во всей красе. По словам тренера Натальи, атмосфера фестиваля и выступление своих подопечных прошли «просто круто».

- Ребятам понравилось, как их встретили, разместили и, как был организован сам фестиваль. Ребят по приезду накормили, привезли и показали зал, дали возможность потренироваться. Сам зал нам понравился: хороший, большой, музыка хорошо, свет отличный, покрытие немного не для нашего коллектива. Но это и понятно, зал жанровый, но мы уже привычные и выступаем на любом покрытии. Покрытие оказалось немного скользким, но девочки справились с этим, – рассказала Гришина по приезду из Буковеля домой.

Отмечается, что имея многолетний опыт организаторы провели фестиваль «на высоте».

«Не без гордости можно отметить, что нашим девочкам пришлось соперничать с очень сильными коллективами. Достаточно сказать, что если Коблевский «Сюрприз» – это кружок, а их соперниками были приехавшие состязаться на фестиваль народные ансамбли, народные коллективы и образцовые коллективы под управлением заслуженных руководителей. И таким результатом коллектива по праву теперь может гордиться вся громада», - пишет издание.

В связи с этим в Благотворительном Фонде «Развитие Коблево» приняли решение отметить достижения коблевских звездочек приобретением необходимой на сегодняшний день атрибутики для тренировок и выступлений. Помимо этого, в качестве поздравления с победой основатель Фонда Олег Боз лично от себя передал на развитие коллектива 6 тысяч гривен.

Также стало известно, что Фонд «Развитие Коблево» будет оказывать ежегодную поддержку в поездке на фестиваль и «Сюрпризу» развиваться и прославлять Коблевскую громаду.

- Мы решили, что это станет нашей доброй ежегодной традицией, помогать в участии наших девочек в таком масштабном мероприятии! Фонд на постоянной основе будет оказывать поддержку коллективу «Сюрприз» и театру «Чайка», – подчеркнул Олег Боз.

Помимо самого состязания, детей и взрослых ожидала в Буковели развлекательная часть поездки. Ребята успели побывать в Яремче, где посетили заповедник. Там они впервые в жизни имели возможность покормить с рук оленей, что оставило у них незабываемые впечатления. Затем юные экскурсанты и сопровождающие насладились созерцанием водопада, прокатились на обзорной канатной дороге. Тем, кто вытянулся ростом, повезло еще больше, они полазали в веревочном экстрим-парке. Взрослым запомнилось сказочное купание в чанах, подогреваемых снизу костром.

В свою очередь Наталья Гришина рассказала, что осталась довольна уровнем выступления детей. Узнала она своих воспитанниц и с несколько неожиданной для нее стороны. На фестивале проходил танцевальный батл, который проводил сам Адам Уедраого, режиссер и постановщик шоу «Танцы со звездами». К удивлению тренера, ее воспитанницы тоже вышли танцевать, что для Натальи стало открытием, – оказалось, что умеют танцевать те девчонки, о чьих таких талантах тренер и не догадывалась.

Особую благодарность в организации победной поездки Наталья Гришина высказала коллективу сельского совета Коблевской ОТГ, предпринимателям Виталию Попе, Олегу Боз, Алексею Осипенко, Роману Покровскому, Илье Ивановичу Рубцову.

Благодаря спонсорской помощи девочки представляли свою команду в одинаковых костюмах, прекрасно питались, отлично развлекались и ярко выступали. И, конечно, родителям, – основным и главным спонсорам успеха «Сюрприза».

- На их плечи всегда ложатся основные затраты, как и в этот раз. И я и весь коллектив искренне благодарны им за понимание, терпение и стремление помогать развиваться своим детям, – отметила Наталья Гришина.

Напомним, ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что советует заниматься танцами, так как это очень полезно для здоровья.