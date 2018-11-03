Полиция предупредила, что в Николаеве и области возможны перебои в работе спецлинии 102

В Николаеве и области 3 ноября возможны временные перебои в работе спецлинии 102.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Перебои могут произойти с 10:00 до 14:00. Для своевременности реагирования на заявления и сообщения гражданам предлагают обращаться непосредственно в дежурные части отделов и отделений полиции или использовать мобильное приложение для мгновенного вызова полиции My Pol.

Центральный отдел полиции 53-12-71 Ингульский отдел полиции 53-13-39, 21-61-11 Заводской отдел полиции 53-13-31, 34-11-98 Корабельный отдел полиции 53-13-35, 64-48-97, 40-20-01, 40-20-02 Витовское отделение полиции 53-13-29, 44-68-58 Баштанский отдел полиции 53-13-08, (05158) 2-71-56

Братский отдел полиции 53-13-17, (05131) 9-12-54 Арбузинское отделение полиции 53-13-06, (05132) 3-12-59 Еланецкое отделение полиции 53-13-27, (05159) 9-14-47 Вознесенский отдел полиции 53-13-21, (05134) 3-31-51 Веселиновское отделение полиции 53-13-19, (05163) 2-11-34, 2-11-26 Новоодесское отделение полиции 53-13-45, (05167) 2-13-02

Врадиевский отдел полиции 53-13-23, (05135) 9-14-32, 9-11-35 Доманевское отделение полиции 53-13-25, (05152) 9-14-32 Кривоозерское отделение полиции 53-13-37, (05133) 2-25-73 Новобугский отдел полиции 53-13-43, (05151) 9-16-61 Казанковское отделение полиции 53-13-33, (05164) 9-15-09 Очаковский отдел полиции 53-14-01, (05154) 2-26-66 Березанское отделение полиции 53-13-10, (05153) 2-13-67