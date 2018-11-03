Завтра в Николаеве из-за проведения марафона временно перекроют Центральный проспект

В Николаеве 4 ноября пройдет международный полумарафон, в связи с этим будет ограничено движение транспорта в центральной части города.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Движение транспорта перекроют:

- по проспекту Центральном, от улицы Пушкинской до проспекта Богоявленского в обоих направлениях – с 10:30 до 14:00; - по улице Адмиральской, от улицы Лягина до Московской – с 9:00 до 17:00.

Движение по улицам Декабристов, Московская, Малая Морская, Инженерная, Садовая, 3-я Слободская, 6-я Слободская, Маршала Василевского через проспект Центральный будет регулироваться сотрудниками патрульной полиции с 11:00 до 14:00.

Движение через улицу Соборную по улицам Шевченко, Потемкинская, Большая Морская, Спасская, Никольская будет регулироваться сотрудниками патрульной полиции с 11:00 до 16:00.

Напомним, что в Николаеве из-за перекрытия Центрального проспекта 4 ноября «маршрутки» будут ехать по улице Чкалова.