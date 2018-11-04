Испанская армия испытывает новые бронежилеты из «сверхлегкого» материала графен

Исследователи из Школы морской пехоты имени генерала Альбасете Фустера совместно с учеными из Политехнического университета Картахены приступили к испытаниям нового бронежилета, защитные элементы которого выполнены на основе графена.

Об этом сообщает N+1.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте вооруженных сил Испании, стрельбовые испытания бронежилетов состоялись в конце сентября 2018 года. В настоящее время ученые проводят анализ полученных результатов.

Современные бронежилеты выпускаются в различных классах, предназначенных для защиты от разных типов пуль. Бронежилеты, предназначенные для защиты от пистолетных пуль, как правило имеют небольшую массу и удобны, но не могут остановить винтовочные пули. Существуют крайне тяжелые бронежилеты, например, штурмовые, обеспечивающие защиту от пуль разных калибров: от пистолетных до винтовочных. Современные исследования в области индивидуальной защиты в целом направлены на уменьшение массы бронежилетов и повышение их непробиваемости.

Современные армейские бронежилеты выполняются из ткани на основе арамидных нитей с мягкой внутренней подложкой для гашения удара. Такие жилеты как правило имеют специальные карманы, в которые при необходимости можно вставить металлические или керамические пластины. Это делается для повышения степени защиты. Добавление таких пластин существенно увеличивает массу индивидуальной защиты. Конфигурация бронежилета выбирается военными в зависимости от типа боевой задачи, которую предстоит выполнять.

Исследования в области материалов на основе графена проводились Политехническим университетом Картахены на протяжении последних четырех лет. Ученым удалось изготовить несколько пластин для бронежилета из нового материала, которые и проходят испытания. Подробности об устройстве пластин засекречены. Во время испытаний бронежилет проверяли стрельбой различными типами патронов из пистолетов, снайперских винтовок и автоматического оружия. Результаты испытаний признаны удовлетворительными.

Графен, помимо прочего, представляет собой материал с высокой механической жесткостью, достигающей одного терапаскаля, и относительно небольшой массой, составляющей всего 0,77 грамма на один квадратный метр. Сегодня компании в нескольких странах мира занимаются разработкой средств индивидуальной защиты с элементами на основе графена. Например, Имперский колледж Лондона изучает защитные свойства композиционного материала на основе шелка шелковичных червей с добавлением графена.

В середине октября 2018 года стало известно, что китайские разработчики создали модернизированную версию ударного вертолета Z-10, оснащенную дополнительной броней на основе графена. На вертолете новое бронирование используется в зоне кабины пилотов и топливного бака, обеспечивая дополнительную баллистическую защиту. Подробности о конструкции новой брони не раскрываются. Разработкой новой брони занимался Пекинский институт авиационных материалов.

Напомним, что ранее в Украине провели успешные испытания нового мобильного минометного комплекса.