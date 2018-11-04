В Бельгии полицейские в знак протеста отказались выписывать штрафы за нарушение ПДД

В Бельгии не менее тысячи полицейских в знак протеста договорились до 15 ноября не выписывать и не брать штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на издание Brussels Times.

Так, участники закрытой Facebook-группы «Движение за объединение полицейских» (Police Unifying Movement), созданной в прошлом месяце после того как вооруженный мужчина ранил двух полицейских в провинции Льеж, согласовали акцию протеста No Money («Без денег») . Она призвана привлечь внимание власти к требованиям полицейских. Они недовольны, в частности, реформой с 2001 года, которая привела к разделению полиции на федеральную и местную.

Участники акции обязались не взимать с автомобилистов в период с 1 по 15 ноября штрафы за нарушение ПДД - вместо этого они проводят с нарушителями разъяснительные беседы о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

- Идея в том, чтобы лишить государство средств, потому что оно не хочет нас услышать. Мы хотим возвращения того статуса полицейского, который был до 2001 года, - пояснил один из организаторов акции Паскаль Ромбо.

Ожидается, что 15 ноября участники акции соберутся на центральной площади Брюсселя, чтобы выразить недовольство изменениями в статусе госслужащих, которые предусматривают иные правила выхода на больничный и на пенсию.

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