В Николаеве пара отпраздновала сапфировую свадьбу, повторив данные 45 лет назад обещания

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Двое жителей Николаева отпраздновали сапфировую свадьбу, повторив данные много лет назад друг-другу обещания.

Об этом сообщает NikLife.

Так, Людмила и Валерий познакомились в 70-х годах прошлого века, учась в аграрном техникуме. Мужчина вспоминает, что познакомившись с будущей супругой подумал - только бы не влюбиться, однако уже через несколько дней молодые не представляли жизни без друг друга.

Празднование 45-летия совместной жизни организовали специалисты ЗАГС-а. Поздравил пару и вручил повторное свидетельство начальник Главного территориального управления юстиции в Николаевской области Роман Возняк, пожелав им крепкого здоровья и долголетия.

Ранее сообщалось, что 

Людмила Жерновская

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русскийобщество