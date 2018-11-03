В Николаеве ночью перекрывали два проспекта, чтобы пропустить груз с деталями от ветряков

В Николаеве 2 ноября, около 23:00 детали ветряков отправили из порта «Ольвия» в Херсонскую область. В связи с этим были перекрыты для остального транспорта проспекты Корабелов и Богоявленский.

Об этом сообщает сайт «Корабелов.Инфо».

Отдельные детали ветрогенераторов составляют до 67,5 метров в длину. Негабаритный груз, сопровождаемый полицейскими патрульными машинами, везли со стороны порта по встречной полосе проспекта Корабелов, затем тралы, груженые частями «ветряков», сворачивали на проспект Богоявленский в сторону выезда из города через микрорайон Балабановка.

Напомним, что эти ветряки установят в Херсонской области в рамках международного инвестиционного проекта по строительству комплекса ветроэлектростанций.