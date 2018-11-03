Ученика английской школы подозревают в том, что он вдвое занизил свой возраст, чтобы нелегально попасть в страну

В Великобритании ученика средней школы в городе Ипсвич подозревают в том, что он вдвое снизил свой подлинный возраст.

Об этом сообщает Капитал, ссылаясь на Ipswich Star.

По словам учеников школы Stoke High School — Ormiston Academy, с ними в 11-м классе с математическим уклоном учится 30-летний иммигрант, который выдает себя за 15-летнего школьника.

Они уверяют, что при подаче запроса на предоставление мужчине убежища, он намеренно ввел в заблуждение британские иммиграционные власти в отношении своего возраста, чтобы получить возможность получить британское школьное образование. Так как ту квалификацию, которую он имеет у себя на родине, Лондон не признает.

В самой школе уже отчитались о том, что ученик, в отношении подлинности возраста которого возникли серьезные сомнения, в настоящий момент не посещает школьных занятий.

Ранее сообщалось, что тысячи мигрантов из Гондураса пытались прорваться через мексиканскую границу на пути в США.