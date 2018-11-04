Больше, чем война: николаевский писатель презентовал книгу о службе в зоне АТО

Николаевский художник и писатель Геннадий Молчанов принял активное участие в отстаивании позиций Родины в зоне АТО. Один из таких дней он описал в своей книге «Перемир’я», которую презентовал 2 ноября в Центральной городской библиотеке имени М.Кропивницкого.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

В книге Геннадий Молчанов описал все, что видел и чувствовал. Его главными героями стали сослуживцы минометной батареи 93-й отдельной механизированной бригады. Мастер пера не вспомнил ни дня, чтобы не было слышно стрельбы и взрывов. Однако все же один день спокойствия запомнился Геннадию, когда он смог описать простые разговоры, быт и атмосферу места, где находился. Своим гостям он рассказал, что несмотря ни на что, даже не войне можно остаться человеком.

- Конечно, сохранить человечность на войне возможно. Когда вот ходят и видно, что разгильдяи, но приходит время брать в руки оружие, и они превращаются в настоящую банду, - рассказал Молчанов.

Рядом с писателем все время находилась его собака, которая оберегает своего хозяина и является его талисманом. На общение с автором собралось немало николаевцев и гостей города. Свой музыкальный подарок автору подарила Екатерина Коваленко, которая воплотила в нотах то, что прочитала в книге. Сыграв часть композиции на пианино, она отметила, что «Перемир’я» описывает все и даже больше.

Так, в теплой атмосфере Геннадий поделился и тем, как еще до военных действий нашел на территории Николаева юбилейное издание «Кобзаря» Тараса Шевченко 1939 года, которое он пронес через бои.

Стоит отметить, что Геннадий Молчанов был номинирован на премию Братьев Стругацких «Бронзовий равлик», а также «Интерпрескон».