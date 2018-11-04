Побеждай легко: В Николаеве стартовал международный полумарафон на 21 километр

В Николаеве, в воскресенье 4 ноября от Соборной площади стартовал международный полумарафон от Новой почты.

Об этом сообщает корреспондент "Преступности.НЕТ".

Напомним, ранее сообщалось, что перекроют проспект Центральный, а маршрутные такси будут двигаться по улице Чкалова.

10:30 Спортсмены прошли регистрацию и пошли готовиться к забегу. Как известно первыми стартуют те, кто бежит самую большую дистанцию - 21 километр. До старта участники полумарафона провели разминку под активную музыку. Кто-то пришел заранее и бегал по площади Соборной и главной улице.

Мэр Александр Сенкевич, который также будет участвовать в забеге, но на 3 километра, пожелал всем участникам удачи и попросил их быть аккуратными и внимательными к своему здоровью.

— Сегодня мы увидим настоящих украинских героев. Первое, что я хотел бы вам сказать, парни, берегите свое здоровье. Спорт ради здоровья иногда этому здоровью угрожает. Если вы чувствуете себя плохо, сходите с дистанции, не нужно тут в Николаеве делать трагедию на весь мир, - отметил мэр.

Отметим, что некоторые дистанции платные: 21 километр – 550 гривен, 10 километров – 425 гривен. Бесплатными будут «детские» дистанции – 300 метров, 1 километр и 3 километра.

Мэр Александр Сенкевич выстрелом из пистолета открыл полумарафон.

Александр Сенкевич Виталий Киндратив (слева)

09:20 Проспект Центральный уже перекрыли, по всей улице Соборной стоят полицейские конусы и дежурят сотрудники патрульной полиции.

Как известно движение транспорта перекроют:

- по проспекту Центральному, от улицы Пушкинской до проспекта Богоявленского в обоих направлениях – с 10:30 до 14:00;

- по улице Адмиральской, от улицы Лягина до Московской – с 9:00 до 17:00.

Движение по улицам Декабристов, Московская, Малая Морская, Инженерная, Садовая, 3-я Слободская, 6-я Слободская, Маршала Василевского через проспект Центральный будет регулироваться сотрудниками патрульной полиции с 11:00 до 14:00.

Движение через улицу Соборную по улицам Шевченко, Потемкинская, Большая Морская, Спасская, Никольская будет регулироваться сотрудниками патрульной полиции с 11:00 до 16:00.