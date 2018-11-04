Мы благодарны Вселенскому Патриархату за мудрое решение, – Порошенко о предоставлении автокефалии украинской Церкви

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина благодарна Вселенскому Патриархату и Его Святейшеству Вселенскому Патриарху Варфоломею за решение о предоставлении автокефалии украинской уравославной Церкви.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Напомним, что Петр Порошенко в субботу, 3 ноября, встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем в Стамбуле в рамках официального визита в Турцию. В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

«Я от имени украинского народа очень благодарен Его Святейшеству, очень благодарен Синоду, всем иерархам Вселенского Патриархата за чрезвычайно важное и мудрое решение об открытии для украинской нации дверей Церкви и дороги к Богу», - сказал Петр Порошенко после встречи с Патриархом Варфоломеем и подписания Соглашения о создании независимой украинской Церкви.

Президент напомнил, что началом заключительного этапа предоставления Украине Томоса стала его встреча с Патриархом Варфоломеем весной этого года.

«Сразу же после Пасхи, 9 апреля, мы в этой комнате встретились с Его Всесвятейшеством и договорились, что мы выходим на финишную прямую предоставления автокефалии Украине и создания единой поместной православной Церкви», - констатировал он.

«Было много сделано. Было мое как Президента Украины обращение к Его Святейшеству, это обращение было поддержано Верховной Радой Украины, областными советами, большим количеством украинцев, которые молились за то, чтобы Господь помог нам в создании этой Церкви», - добавил Глава государства.

Он также отметил, что обращение к Его Святейшеству относительно принятия решения о предоставлении Томоса поддержали все иерархи Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Украинской Автокефальной Православной Церкви и часть иерархов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.

«Сделали обращение о принятии Синодом Вселенского Патриархата долгожданного решения об автокефалии. Украинцы ждали этого 1030 лет», - сказал Президент.

Патриарх Варфоломей поблагодарил Президента Украины Петра Порошенко и украинскую делегацию за визит.

Он также поблагодарил за решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому Патриархату для постоянного представительства Матери-Церкви в столице Украины.

«Молюсь Господу, чтобы в ближайшее время я снова посетил вашу прекрасную и гостеприимную страну», - сказал Его Святейшество.

Вселенский Патриарх также отметил, что через Президента Украины как избранного представителя украинского народа передает свое благословение украинцам.