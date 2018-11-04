В Италии неделю бушует непогода – количество погибших достигло 29 человек

Количество погибших в результате непогоды в Италии, которая бушует там на протяжении недели, достигло 29 человек

Об этом сообщает Reuters.

Проливные дожди, которые вызвали оползни и наводнения, ночью привели к гибели 10 человек в сицилийской провинции Палермо. Некоторые люди считаются пропавшими без вести.

Еще два случая смерти произошли недалеко от сицилийского города Агридженто. Автомобиль, в котором ехали жертвы, накрыло оползнем земли.

Агентство гражданской защиты Италии сообщило, что число погибших в результате непогоды, кроме случаев на Сицилии, составляет 17 человек.

Наибольшие убытки понесли северные районы Трентино и Венето. В субботу губернатор Венето Лука Дзайя сообщил, что регион понес ущерб минимум в миллиард евро.

Напомним, что число погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии достигло 2002 человек.