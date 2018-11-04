Авиакатастрофа в Индонезии: Спасатели подняли из моря тела 105 жертв крушения Boeing-737

Со дна Яванского моря в Индонезии спасатели подняли тела 105 жертв потерпевшего крушения самолета авиакомпании Lion Air, а также его второго бортового самописца.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что власти Индонезии продлили на три дня поиск жертв. Такое решение было принято на основе анализа места крушения, который показал, что множество тел остаются на дне моря.

По информации издания, на данный момент спасатели подняли на сушу 105 тел жертв падения самолета, но из-за того, что все останки сильно повреждены, из них было опознано лишь 14.

Напомним, что трагедия случилась 29 октября - пассажирский самолет Boeing 737 упал в воду спустя несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. Авиакатастрофа произошла рядом с островом Ява. Перед аварией экипаж Boeing 737 запрашивал у авиадиспетчерской службы разрешение на возвращение в аэропорт. На борту самолета находились 189 человек. Все они погибли.