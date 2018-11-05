Способствует нелегальным перевозкам: В России «маршрутчики» подали иск в суд на запрет BlaBlaCar

Межрегиональная общественная организация «Объединение автопассажирских перевозчиков» направила в суд Москвы исковое заявление с требованием запретить на территории России деятельность сервиса BlaBlaCar.

Об этом пишет Интерфакс".

«1 ноября 2018 года подан коллективный иск о запрете «BlaBlaCar». Защита наших прав в наших руках!!!» - говорится в сообщении организации.

В свою очередь, в суде сообщили, что заявление было зарегистрировано в четверг, однако процессуального решения по нему еще не принято. Заявитель просит признать запрещенной информацию, размещаемую на сайте blablacar.ru и через мобильное приложение BlaBlaCar, а также запретить на территории Российской Федерации деятельность ООО «Комьюто Рус» в части работы сервиса BlaBlaCar.

Истец, в частности, полагает, что BlaBlaCar способствует развитию в стране нелегальных перевозок автомобильным транспортом «в обход действующего законодательства с целью ухода от налогообложения и финансовых расходов на обеспечение безопасности».

С помощью сервиса, поясняет заявитель, водители легковых авто и владельцы автобусов осуществляют сбор и перевозку пассажиров на коммерческой основе между населенными пунктами под прикрытием понятия «попутчик», «совместные перевозки», а доход – «компенсация затрат на топливо».

BlaBlaCar основан в 2006 году во Франции. Сервис позволяет автовладельцам находить попутчиков для совместных поездок и делить между собой транспортные расходы. Совокупная аудитория BlaBlaCar в мире составляет 65 миллионов пользователей.

Напомним, около 60 маршрутов в границах Николаевской области являются невостребованными.