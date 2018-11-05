По мере технической возможности: Запуск тепла в жилой фонд Николаева начнут уже сегодня, если исполком проголосует «за»

Областное коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» готово уже в понедельник, 5 ноября, начать запуск тепла в жилые дома Николаева, если члены исполнительного комитета горсовета проголосуют «за».

Об этом шла речь в понедельник, 5 ноября, в ходе совещания с вице-мэром Юрием Степанцом, главами районов и директором «Николаевоблтеплоэнерго» Николаем Логвиновым, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В ходе совещания Юрий Степанец сообщил, что город к включению отопления готов и, поскольку прогноз погоды обещает похолодание с завтрашнего дня, необходимо начинать запуск тепла.

— Судя по прогнозу погоды, который мы ожидали, в ближайшее время у нас начинаются уже холода. В принципе город к теплу уже готов, - заявил Юрий Степанец.

Николай Логвинов, в свою очередь, отметил, что у него все готово, осталось дождаться решение исполкома. В то же время, глава администрации Корабельного района Александр Цуканов отметил, что запускать отопление нужно сегодня, поскольку на установку необходимого температурного режима понадобится время, а в детских садах режим уже не соблюдается.

— Я не говорю, что это вина «Облтепло», но вопрос в чем – эти котельные карманные и они – 80% жилого фонда и социальной сферы. Смотря прогноз погоды, у нас сейчас пойдут массовые жалобы по детским садам. Там уже температурный режим не соблюдается. Их надо сегодня включать. Для того, чтобы он вошел в температурный режим котелен, это должны подключаться уже и ЖЭКи и все остальное, - сказал Александр Цуканов.

В свою очередь, вице-мэр Александр Омельчук отметил, что проблема не в этом, а в том, что после запуска тепла начнутся порывы, в связи с чем аварийные службы должны работать в круглосуточном режиме.

— Не в этом основная проблема и опасность. Проблема в том, что они начнут заполнять свои сети уже горячим теплоносителем. Это аварии. У вас заполненные. Но у вас есть еще партнерская организация, которая также отапливает 40%. И вот здесь могут быть проблемы, поэтому к запуску тепла не просто должны решения подготавливаться, а аварийные службы должны нести абсолютно круглосуточный режим работы, - заявил Александр Омельчук.

Николай Логвинов попросил как можно быстрее принять решение на заседании исполнительного комитета, так как уже нужно брать на работу сотрудников, которые работают сезон, с ними надо заключать договора. В ответ на это Степанец отметил, что сейчас сотрудники аппарата горсовета будут звонить членам исполкома, чтоб вопрос решился быстрее. В свою очередь Омельчук отметил, что некоторые котельные обогревают сады и жилые дома, а, так как в садах температурный режим не соблюдается, тепло точно нужно запустить уже сегодня.

— Ситуация щепетильная, когда некоторые садики вместе с жильем. И вот там действительно может быть холодно. Понятно, что они могут догреваться электроприборами, но уже температура такая, что их надо включать, - добавил Александр Омельчук.

Напомним, в Николаеве заработали 34 котельных в образовательных и медицинских учреждениях, которые подали заявки на пуск теплоносителя.