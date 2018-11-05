Медико-Природоведческий Университет открывает европейские горизонты для своих студентов

По данным статистики, запрос на медицинское обслуживание высокого качества растёт с каждым днем не только в Украине, но и во многих странах Евросоюза. Работа для медиков за рубежом всегда есть и при этом довольно хорошо оплачивается.

Об этом говорится в сообщении учебного заведения.

В ноябре этого года Университет начинает реализацию польского проекта и гарантирует 100% трудоустройство фармацевтом, медицинской сестрой, зубным техником и гигиенистом в Польше!

«По данным Аптечной палаты Польши в стране отмечается нехватка кадров до 20%. Не для кого не секрет, что такая ситуация возникла из-за того, что польские дипломы соответствуют европейским стандартам и значительное количество молодых специалистов выбирает другую страну для трудоустройства. Поэтому сейчас украинские фармацевты там востребованы. Медсестры требуются практически во всех областях медицины. Они могут быть полезны в хирургии, анестезиологии и реаниматологии, травматологии и кардиологии, диетологии и стоматологии, лечебной физкультуре. Также могут оказать помощь во время проведения массажных процедур и при скорой помощи. Что касается зубных техников, они смогут найти себя в зуботехнических лабораториях по изготовлению зубных протезов и коронок, челюстно-лицевых аппаратов и имплантатов либо в стоматологических поликлиниках. Зубные гигиенисты нужны в стоматологических и многопрофильных поликлиниках, женских консультациях, общеобразовательных и дошкольных учреждениях, лечебно-профилактических центрах и санаториях. Поэтому поехать туда работать есть полный смысл. Например, заработная плата во много раз превышает украинскую и составляет приблизительно 25-30 тыс. грн. в месяц», - отметил ректор университета М.А.Волков.

Для этого нужно пройти курсы польского языка на базе ПВНЗ «Медико-Природоведческий Университет», сдать экзамен знания польского языка - В1, пройти дополнительное обучение в медицинском колледже в Польше с целью изучения всех особенностей системы здравоохранения (на базе медицинского диплома младшего специалиста - 2 семестра, на базе медицинского диплома бакалавра - 1 семестр), получить европейский диплом бакалавра, после чего гарантировано приступить к работе.

Параллельно с учёбой, при желании, предоставляется работа (частичная занятость), заработная плата – 13-15 тысяч гривен в месяц. Контактные телефоны отдела международных связей: (095) 417 06 27; (063) 519 38 73.

Напомним, что Медико-Природоведческий Университет ПРОВОДИТ ОСЕННИЙ НАБОР по следующим образовательным направлениям:

Специальность 223 Медсестринство (специализации: сестра медицинская; сестра медицинская по косметическим процедурам (косметолог); сестра медицинская по массажу и лечебной физкультуры; сестра медицинская по стоматологии; сестра медицинская по диетическому питанию). Формы обучения: дневная (с понедельника по пятницу), вечерняя (суббота и воскресенье), дистанционная.

(специализации: сестра медицинская; сестра медицинская по косметическим процедурам (косметолог); сестра медицинская по массажу и лечебной физкультуры; сестра медицинская по стоматологии; сестра медицинская по диетическому питанию). Формы обучения: дневная (с понедельника по пятницу), вечерняя (суббота и воскресенье), дистанционная. Специальность 053 Психология (специализации: практическая психология; медицинская психология). Формы обучения: дневная (с понедельника по пятницу), заочная.

Поступление на основе ВНО (3 предмета) после 11 класса (зачисления на I курс) и без ВНО на основе диплома младшего специалиста (бакалавра, специалиста, магистра) - зачисление на II - III курсы.

Сроки вступительной компании: заочная, вечерняя форма обучения.

декабрь - 17.12.2018 - 26.12.2018

февраль - 18.02.2019 - 27.02.2019

После окончания программы обучения студенты получают диплом бакалавра государственного и международного образца.

Телефоны приемной комиссии: (096)-305-05-96, (095)-443-67-79, (093)-608-62-97.

Университет также предлагает пройти курсы эстетической косметологии, массажа и лечебной физкультуры. Они позволят за небольшой промежуток времени приобрести новые знания, повысить профессионализм и оставаться конкурентоспособным. Занятия проводятся в группах по 5-10 человек и индивидуально. После окончания слушатели курсов получают сертификат. Справки по телефону: (063)-500-86-72.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 54018, Николаев, проспект Богоявленский, 43-А, сайт: http://vnz-mpu.com.ua/