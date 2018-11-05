7 и 21 ноября на Николаевщине будут звучать сирены – проверят системы оповещения населения

Иллюстрация из интернета В среду, 7 ноября и 21 ноября на территории Николаевской области проведут комплексную проверку общегосударственной и территориальной автоматизированных систем централизованного оповещения.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

«Уважаемые граждане! На территории Николаевской области, 7 и 21 ноября 2018 года состоится плановая проверка общегосударственной и территориальной автоматизированных систем централизованного оповещения гражданской защиты с практическим запуском электросирен одновременно по всей территории области.Просим с пониманием относиться к временным неудобствам и сохранять спокойствие», - говорится в сообщении.

Напомним, в Вознесенске в понедельник, 13 августа, сработала сирена об аварии на Южно-Украинской АЭС, а жителям уже после сигнала начали сообщать о том, что это были внеплановые учения. Тогда председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что система могла сработать из-за стороннего вмешательства.