7 и 21 ноября на Николаевщине будут звучать сирены – проверят системы оповещения населения

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 177 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(106)   

Иллюстрация из интернета
В среду, 7 ноября и 21 ноября на территории Николаевской области проведут комплексную проверку общегосударственной и территориальной автоматизированных систем централизованного оповещения.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации. 

«Уважаемые граждане! На территории Николаевской области, 7 и 21 ноября 2018 года состоится плановая проверка общегосударственной и территориальной автоматизированных систем централизованного оповещения гражданской защиты с практическим запуском электросирен одновременно по всей территории области.Просим с пониманием относиться к временным неудобствам и сохранять спокойствие», - говорится в сообщении.

Напомним, в Вознесенске в понедельник, 13 августа, сработала сирена об аварии на Южно-Украинской АЭС, а жителям уже после сигнала начали сообщать о том, что это были внеплановые учения. Тогда председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что система могла сработать из-за стороннего вмешательства.

Людмила Жерновская

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество