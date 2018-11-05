В Тернополе из-за протестов местная власть отменила существенное подорожание проезда в общественном транспорте

В Тернополе исполком горсовета из-за массовых протестов отменил существенное подорожание проезда в общественном транспорте.

Об этом сообщает местное издание «20 минут».

С 1 ноября в городе стоимость проезда в маршрутках была повышена с 5 до 9 гривен, в троллейбусах - с 4 до 8 гривен. При наличии проездного тариф составил 6 гривен в троллейбусах и 7 гривен в маршрутках, при наличии «Карточки тернополянина» - 5 гривен и 6 гривен соответственно.

Недовольные жители 4 и 5 ноября вышли на протест, и под давлением общественности исполком отменил свое решение от 30 октября «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров автомобильным и электрическим транспортом в г.Тернополе». С 6 ноября возвращаются старые тарифы.

Отметим, мэрию и большинство в горсовете Тернополе контролируют представители ВО «Свобода».

Напомним, протестующие против поднятия проезда в общественном транспорте пытались прорваться в Киевсовет – произошли потасовки