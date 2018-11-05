Николаевщина заняла восьмое место по количеству бюджетных организаций на портале Edata, регистрирующихся под российским доменом

По количеству зарегистрированных доменов с российским адресом на платформе Edata Николаевская область заняла восьмое место среди украинских областей.

Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный на Facebook-странице Edata.

Исходя из данных, всего 114 кабинетов зарегистрированы под российским доменом, что составляет 8% от всех пользователей Edata в Николаеве. Остальные 92%, то есть 1311 кабинетов зарегистрированы под мировыми доменами.

Стоит отметить, что первое место в «рейтинге» заняла Одесская область – у нее 235 или 11% российских доменов. В тройку вошли также Запорожская и Днепропетровская области. Сам список замыкает Ровненская область – там всего 38 пользователей зарегистрированы под российским доменов, это составляет 3% от общего количества пользователей.

Что же касается количества пустых кабинетов, которые создали, но не наполняют, Николаев занял 14-е место среди всех областей. Количество «пустых» документов составляет 132. Больше всего в Днепропетровской области – 383 кабинета, меньше всего в Луганской – 41.

Для справки: Система Edata - это веб-портал использования публичных, то есть бюджетных средств. Любая организация, использующая бюджетные средства, обязана отчитываться о том, как и куда именно она их тратит. На сайте показаны все транзакции с наименованием фирм, компаний или ведомств, на чьи счета приходят или с чьих счетов отправляются публичные средства.

Напомним, казначейство заблокировало счета департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета из-за того, что фирма «Голден-Буд» не успела освоить аванс в 3 миллиона 348 тысяч 557 гривен по тендеру реконструкции школы №3 с термосанацией.