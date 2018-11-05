«По просьбе трудового коллектива»: На Черниговщине радикалы из С14 «взяли под охрану» филиал госпредприятия

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Радикалы из С14 заявили, что «по просьбе трудового коллектива» взяли под охрану «Смолинский торфозавод» филиала ГП «Черниговторф».

Об этом пишет С14 на своей странице в Facebook, передает «Страна».

Радикалы заявляют, что будут охранять предприятие с Союзом ветеранов войны с Россией. Активисты пишут, что основанием для такого решения послужили «риски рейдерского захвата со стороны олигархически-промышленных групп, в угоду которым недавно было совершена очередная неудачная попытка незаконной смены действующего руководства ГП «Черниговторф».

«Четвертый день на предприятии действует система пропусков и усиленная охрана, - комментирует руководитель Черниговской областной ячейки «С14» Александр Максимец. – Сегодня важно, чтобы завод работал в обычном режиме, так как от его стабильной работы зависит обеспеченность дешевым топливом ряда социальных учреждений и судьба семей 80 рабочих. Ситуация контролируемая и в случае каких-то угроз со стороны рейдеров мы готовы дать отпор».

Националисты заявляют, что «не просто охраняют завод, но и физически помогают шахтерам устранять мелкие неполадки».

«Так, на выходных, вместе с работниками националисты чинили конвейерную ленту, которая подает брикет из производственного цеха в бункеры», - говорится в сообщение.

Радикалы напоминают, что недавно руководство и профсоюзные лидеры двух последних торфозаводов Черниговщины-Ирванцевского и Смолинского, заявили о попытках рейдерства, которые осуществляются с подачи директора Государственного концерна «Укрторф» Андрея Озерчука и высоко должностных лиц Минэнергоугля.

«Активисты объединения С14, проводя собственное расследование, натолкнулись на след олигархов и народных депутатов, фамилии которых будут обнародованы позже», - резюмируется в сообщении.

Напомним, что ранее на Харьковщине полиция задержала около 50 человек, участвовавших в вооруженном конфликте за элеватор. Также полиция задержала основателя роты МВД «Восточный корпус», подозреваемого в организации захвата элеватора на Харьковщине.

Отметим, 21 марта телеканал ZIK официально заявил о готовящемся силовом захвате. А 27 марта представители «Нацкорпуса» пришли в редакцию телеканала и заявили, что берут его под охрану. Креативный продюссер канала Наталья Влащенко заявила, что редакция сама попросила националистов взять ее под охрану, последнюю неделю телеканал вообще никем не охранялся.

Роман Свиридов

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русскийобщество