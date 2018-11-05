«По просьбе трудового коллектива»: На Черниговщине радикалы из С14 «взяли под охрану» филиал госпредприятия

Радикалы из С14 заявили, что «по просьбе трудового коллектива» взяли под охрану «Смолинский торфозавод» филиала ГП «Черниговторф».

Об этом пишет С14 на своей странице в Facebook, передает «Страна».

Радикалы заявляют, что будут охранять предприятие с Союзом ветеранов войны с Россией. Активисты пишут, что основанием для такого решения послужили «риски рейдерского захвата со стороны олигархически-промышленных групп, в угоду которым недавно было совершена очередная неудачная попытка незаконной смены действующего руководства ГП «Черниговторф».

«Четвертый день на предприятии действует система пропусков и усиленная охрана, - комментирует руководитель Черниговской областной ячейки «С14» Александр Максимец. – Сегодня важно, чтобы завод работал в обычном режиме, так как от его стабильной работы зависит обеспеченность дешевым топливом ряда социальных учреждений и судьба семей 80 рабочих. Ситуация контролируемая и в случае каких-то угроз со стороны рейдеров мы готовы дать отпор».

Националисты заявляют, что «не просто охраняют завод, но и физически помогают шахтерам устранять мелкие неполадки».

«Так, на выходных, вместе с работниками националисты чинили конвейерную ленту, которая подает брикет из производственного цеха в бункеры», - говорится в сообщение.

Радикалы напоминают, что недавно руководство и профсоюзные лидеры двух последних торфозаводов Черниговщины-Ирванцевского и Смолинского, заявили о попытках рейдерства, которые осуществляются с подачи директора Государственного концерна «Укрторф» Андрея Озерчука и высоко должностных лиц Минэнергоугля.

«Активисты объединения С14, проводя собственное расследование, натолкнулись на след олигархов и народных депутатов, фамилии которых будут обнародованы позже», - резюмируется в сообщении.

Напомним, что ранее на Харьковщине полиция задержала около 50 человек, участвовавших в вооруженном конфликте за элеватор. Также полиция задержала основателя роты МВД «Восточный корпус», подозреваемого в организации захвата элеватора на Харьковщине.

Отметим, 21 марта телеканал ZIK официально заявил о готовящемся силовом захвате. А 27 марта представители «Нацкорпуса» пришли в редакцию телеканала и заявили, что берут его под охрану. Креативный продюссер канала Наталья Влащенко заявила, что редакция сама попросила националистов взять ее под охрану, последнюю неделю телеканал вообще никем не охранялся.