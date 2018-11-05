Если объяснить, сжигать не будут: В Николаеве собираются устраивать рейды против сжигания опавших листьев

Со вторника, 6 ноября, в Николаеве стартует информационная кампания и рейды по городу против сжигания опавших листьев.

Такое решение приняли в понедельник, 5 ноября, в ходе аппаратного совещания в Николаевском городском совете, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Перед присутствующими выступил директор управления экологии и природных ресурсов горсовета Владимир Корчагов, который назвал проблему сжигания опавшей листвы массовой и добавил, что управление уже разработало информационные материалы, которые нужно раздать людям и объяснить им, что сжигать листья нельзя.

— Я бы хотел обратить внимание на проблему, которая на сегодняшний день есть. Она массовая. Это сжигание листвы в частном секторе. К сожалению, на сегодняшний день работы, как таковой не ведется. Нами – управлением экологии разработаны листовки, поданы в районные администрации. Я бы хотел, чтоб районные администрации по возможности ставили график рейдов, патрулирований, совместно с Национальной полицией и экологической инспекцией. Если людям объяснять и показывать, что это вред, поверьте, они сжигать листву не будут, - заявил Владимир Корчагов.

В ответ на это вице-мэр Юрий Степанец объявил о начале проведения рейдов с завтрашнего дня, то есть с 6 ноября, и попросил Корчагова дать протокольное поручение главам администраций.

Ранее сообщалось, что спасатели Николаевщины напомнили о запрете сжигания сухих листьев. Из-за сжигания листьев в окружающую среду попадают ядовитые компоненты, которые вредят здоровью человека.