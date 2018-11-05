Директору цирка «посоветовали не раскручивать» тему конфликта с депутатом Николаевского облсовета Демченко, - СМИ

Директору цирка, который недавно приехал в село Воссиятское Еланецкого района Николаевской области, посоветовали не «раскручивать» тему с депутатом Николаевского областного совета Татьяной Демченко, которая недавно якобы толкнула беременную работницу цирка.

Об этом сообщает интернет-издание «Мой город».

Ранее сообщалось, что между депутатом Татьяной Демченко и беременной работницей цирка возник конфликт, в результате которого Демченко якобы толкнула девушку.

В комментариях изданию директор цирка, представившаяся Дарьей, сообщила, что депутат Демченко хотела проверить деятельность цирка, хотя до этого сотрудники получили все необходимые разрешения у главы сельсовета. Также Дарья сказала, что у нее есть аудиозапись конфликта. Журналисты договорились с ней и хотели забрать запись, однако в назначенное время встреча не состоялась, а позже Дарья рассказала, что ей звонили неизвестные и посоветовали «не раскручивать» тему конфликта, если сотрудники цирка хотят дальше работать.

Напомним, заместитель председателя Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи считает, что глава фракции «Нова держава» в областном совете Татьяна Демченко не приносит пользы как депутат, поскольку фактически не голосует за вопросы, которые называет важными, а ее выступления не имеют целей.