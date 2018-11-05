Николаевская областная власть поддерживает любой новый шаг навстречу общинам во внедрении энергоэффективности

На прошлой неделе в Николаевской облгосадминистрации состоялся информационный семинар по энергоэффективности для представителей объединенных территориальных общин, сельских, городских советов, а также райгосадминистраций.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.
В рамках проекта «Реформы в сфере энергоэффективности - новые возможности для развития общин» представители местных органов узнали об обновленных инструменты государственной поддержки энергоэффективных мероприятий в жилом секторе и о возможностях помощи правительства Германии в сфере энергоэффективности и энергосбережения.
Участниками и модераторами проекта выступили Ирина Гудзь - консультант проекта «Реформы в сфере энергоэффективности в Украине», который выполняется GIZ и Артур Обидник - государственный эксперт Экспертной группы энергосбережения в сфере ЖКХ Директората энергоэффективности Минрегиона.
«Для наших объединенных территориальных общин чрезвычайно важно узнать о новых возможностях в области энергоэффективности. Николаевская область, особенно города Николаев и Вознесенск, активно участвуют в реализации программ как государственного, так и местного уровня. В последнее время Николаевская область приняла достаточно мер для экономии природного газа, ведь 54% котельных в области сейчас работают на альтернативных видах топлива. Кроме того, как отмечает председатель ОГА Алексей Савченко, переход учреждений социальной сферы на альтернативное отопление - это неотъемлемый шаг в производстве энергоэффективности, ведь в дальнейшем на сэкономленные таким образом средства обустраиваются современные классы в школах, закупается новое медицинское оборудование для амбулаторий и т.д. Сегодня при поддержке Всемирного банка у нас реализуется программа по «Николаевоблтеплоэнерго», также активное участие в во внедрении мероприятий энергосбережения берут местные советы и ОСМД. Поэтому областная власть поддерживает любой новый шаг навстречу общинам в направлении внедрения энергоэффективности, тем более, когда есть возможность благодаря участию доноров и международных партнеров улучшить и осовременить состояние тепловых объектов, улучшить их техническое состояние и уменьшить потребление энергоносителей», - прокомментировал заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи.