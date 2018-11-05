Николаевская областная власть поддерживает любой новый шаг навстречу общинам во внедрении энергоэффективности

На прошлой неделе в Николаевской облгосадминистрации состоялся информационный семинар по энергоэффективности для представителей объединенных территориальных общин, сельских, городских советов, а также райгосадминистраций.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

В рамках проекта «Реформы в сфере энергоэффективности - новые возможности для развития общин» представители местных органов узнали об обновленных инструменты государственной поддержки энергоэффективных мероприятий в жилом секторе и о возможностях помощи правительства Германии в сфере энергоэффективности и энергосбережения.

Участниками и модераторами проекта выступили Ирина Гудзь - консультант проекта «Реформы в сфере энергоэффективности в Украине», который выполняется GIZ и Артур Обидник - государственный эксперт Экспертной группы энергосбережения в сфере ЖКХ Директората энергоэффективности Минрегиона.