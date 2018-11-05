В Николаеве ищут новую семью для 11-летней девочки

Служба по делам детей администрации Заводского района ищет семью для 11-летней девочки.

Об этом сообщили в администрации Заводского района Николаева.

«Ребенок лишен родительской любви, очень нуждается в заботе и внимании», - отмечено в сообщении.

За консультацией по устройству ребенка в семью обращайтесь в службу по делам детей администрации Заводского района по адресу: улица Пограничная, 9, кабинет 27, телефон 47-37-03, 36-82-97, 36-22-82.

Напомним, что в Николаеве ищут семью для маленьких детей – мальчика и его сестры.