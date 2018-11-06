Детям Николаевщины предлагают поучаствовать в конкурсе рисунков «Подорож Україною» – победитель поедет в Республику Словению

Иллюстрация из интернета Маленьким жителям Николаевской области предлагают поучаствовать в конкурсе рисунков самых красивых мест Украины.

Об этом сообщила глава ОО Центр развития «Европейский стандарт» Анна Павловская.

В дальнейшем в столице Республики Словения в городе Любляна из детских рисунков презентуют фильм «Подорож Україною». Всего в рамках конкурса 10 призовых мест, а автор лучшей работы поедет на презентацию фильма и экскурсию по Словении. Также лучшие работы будут представлены в Главной библиотеке Республики Словения.

Отмечается, что проект поддерживает посольство Украины в Республике Словения, Николаевская областная администрация и управление образования Николаевской Облгосадминистрации.

Телефон для справок: 097-538-56-04.

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