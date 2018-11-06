Генпрокурор Луценко заявил, что подает в отставку

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что уходит в отставку.

Об этом он заявил в Верховной Раде во вторник, 6 ноября.

В парламенте Генпрокурор отчитывался о результатах расследования «дела Гандзюк».

Юрий Луценко заявил, Рада должна рассмотреть его заявление об отставке на этой неделе.

- Я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе. Я свою работу делал и буду делать. Все, что я обещал Екатерине Гандзюк в больнице делалось и будет делаться. Но двоевластие в стране приводит к уничтожению правоохранительной системы без доказательств. Я этого допустить не могу. Как глава правоохранительной системы, я сегодня подаю заявление, а дальше вам решать: Мустафа Найем будет руководить следствием и на экранах телевизора устанавливать виновных или же следствие, - заявил он.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что 5 ноября нардепы блокировали заседание согласительного совета ВР, требуя создать следственную комиссию по делу Гандзюк.

Как известно, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли второй раз - на покушение об убийстве (ст.15, п.4 ч.2 ст.115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

4 ноября в больнице Киева скончалась Екатерина Гандзюк.