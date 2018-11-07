В Эстонии превысившим скорость водителям раздают буклеты, как стать донорами органов

В Эстонии пропаганда соблюдения правил дорожного движения вышла на новый уровень. Эстонские полицейские раздали водителям, которых они остановили за превышение скорости, буклеты, в которых рассказывается, как стать донором органов.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «Reuters».

Эстонские водители по статистике ЕС чуть ли не чаще всех нарушают скоростной режим, 12-15% от всех водителей в стране были оштрафованы за превышение скорости. Полицейские уточняют, что они не хотят увеличить количество доноров и надеются, что жертв аварий станет меньше.

- Мы не ожидаем, что кампания увеличит количество доноров органов, поскольку мы надеемся, что будет меньше смертей и это заставит людей задуматься, - подытожил начальник полиции города Пярну Андрес Синимери.

- Я думаю, что это очень хорошо и очень полезно, - говорит Имре Аийа, которую арестовали за превышение скорости.

Напомним, что ранее николаевские патрульные показали, как работают радары для измерения скорости на трассе.