Письмо к губернатору Алексею Юрьевичу Савченко. Как блогер блогеру…

Глубокоуважаемый Алексей Юрьевич!

Не сочтите это письмо за старание получить бонусы или преференции. Моя цель ясна - защита участника АТО, бойца, главу многодетного семейства Филипенко Сергея Сергеевича, коренного жителя Кинбурнской косы.

По сути. Заява общественной организации под названием «Вылову креветки STОP! Нерест. Заява в СБУ», https://news.pn/ru/blogs/202071 , завершена судебным иском одного из фигурантов «STОP!» Кравцова в Очаковский межрайонный суд.

Цена Иска – 200 000 грн.. В 150 тыс. оценен мой блог, 50 тыс. грн. – это денежное требование, за якобы переданную информацию, предъявлено Сергею Филипенко.

Истец считает, что Заявление николаевских общественников о теневом вылове креветки и осетровых нанесло ему моральные и репутационные ущербы. Организация «ДАНА» и я, как блогер, приняли вызов Кравцова, и готовым ответ достойный. Очаковскому ходатаю придется судиться с общественной организацией, ибо я, Елена Кабашная, «неналежный» ответчик, исходя из содержания контента «…Заява в СБУ».

А боец Филиппенко в деле остается. При чем абсолютно необоснованно. Никакой информации никому он не передавал.

Как видно, сведения о теневом вылове креветки собраны и систематизированы вполне профессионально. Юристы и правозащитники считают, что ветеран АТО пришит к делу белыми нитками, исключительно ради того, чтоб дело рассматривалось в очаковском суде.

Предыдущим ответчиком, который якобы тоже «слил» нам информацию, был «назначен» Павел Дмитриевич Цымбалюк, бывший начальник рыбинспекции. Но он оказался жителем Николаева, и немедленно перешел в категорию «неналежных», его заменили Филипенко, жителем с. Покровского, Очаковского района.

Заманить в Очаков, показать ничтожному блогеру «где раки зимуют», жирные, многомиллионные. Главная задача – заткнуть рот! А каким образом, это ходатаю и компании известно. Можно и кислотой облить, и битой достать…

Кинбурнский общественник, противник разбазаривания земель полуострова, Сергей Сергеевич Филипенко идет в качестве «барана на заклание»… Было за что кровь проливать в холодных степях донецких…

Мы догадываемся, откуда в этом деле растут «уши с погонами». Искренне жаль!

Так почему бесцеремонно сводят свои меркантильные счета при посредстве суда с бойцом АТО Сергеем Филипенко?! Выражаю надежду, что мой вопрос не останется риторическим.

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