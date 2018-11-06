В Николаеве вандалы сломали забор возле палисадника многоэтажки

Ночью во вторник, 6 ноября, в Заводском районе Николаева неизвестные сломали ограждение возле многоэтажного жилого дома.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили жители дома.

Инцидент произошел во дворе дома №19 на улице Озерная. По словам местных жителей, сломанное бетонное ограждение палисадника они заметили уже утром, в связи с чем вызвали наряд полиции. При этом ночью никто из жильцов дома не видел, кто это сделал, и не слышал, как все произошло. Также, по их словам, вандалы сломали ограждение возле трех подъездов этого дома.

Напомним, что ранее в Николаеве вандалы разбили стеклянную остановку в Кульбакино.