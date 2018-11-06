Мэр Сенкевич созвал на завтра внеочередную сессию Николаевского горсовета: Рассмотрят бюджетные вопросы

Николаевский городской голова Александр Сенкевич созывает на среду, 7 ноября, сессию горсовета.

Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение на сайте Николаевского горсовета.

В ходе внеочередной 46-й сессии депутаты рассмотрят бюджетные вопросы.

Напомним, в пятницу, 2 ноября, депутатов Николаевского горсовета не устроил отчет департамента ЖКХ и мэр Сенкевич закрыл сессию.

Также ранее сообщалось, что 1 ноября члены постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета не смогли согласовать перераспределение 160 миллионов гривен, из-за чего данный вопрос не вынесли на заседание сессии. В ходе заседания следующей комиссии Сенкевич заявил, что намерен вынести на сессию этот проект изменений в бюджет. Во вторник, 6 ноября, комиссия вновь не состоялась.