Без развития науки нам будет сложно конкурировать на мировом рынке турбиностроения, – Андрей Хоменко

Андрей Хоменко Мировые лидеры турбиностроения «Siemens» и «Solar» тратят около 8-9% чистой прибыли на развитие фундаментальной науки, которая занимается инновационными разработками.

Об этом заявил бывший руководитель ГП «Зоря»-«Машпроект», а ныне в.и.о. президента ГП «Уктрансгаз» Андрей Хоменко, передает пресс-служба предприятия.

По словам представителя «Укртрансгаза», как заказчик он имеет право посещать предприятия основных подрядных организаций и, побывав на предприятиях с мировым именем, многие вещи его удивили, особенно то, насколько они быстро развиваются и внедряют новые технологии.

Андрей Хоменко уверен, что нашему государству в целом, и ГП «Зоря»-«Машпроект» в частности, нужно пересматривать подходы к развитию науки, особенно показатели КПД турбины, ведь для повышения эффективности всего на 1% необходимый колоссальный прорыв в науке.

- Это была очень сложная борьба, где «Зоря» боролась за победу с всемирно известными фирмами «Siemens» и «Solar», которые предложили очень высокие показатели КПД – 35,5% и более, против 34% «Зори», но николаевское предприятие выиграло за счёт снижения цены. На сегодняшний день нам становится сложно конкурировать с фирмами мирового уровня, но уже сейчас нам нужно пересматривать свои подходы к развитию фундаментальной науки, ведь, завтра наши технологии устареют, и мы не сможем даже думать о том, чтобы участвовать в таких проектах, как реконструкция КС Яготин, так как конкуренция очень жесткая, - сказал представитель Укртрансгаза.

В ходе общения с журналистами Андрей Хоменко более подробно акцентировал внимание на вопросе подготовки кадров. По его мнению, без развития фундаментальной науки мы не сможем двигаться вперёд, а конкуренты «продают» только те наработки, которые уже полностью устарели.

- Это хорошо, что сегодня мы ещё можем каким-то образом конкурировать, но мир развивается очень динамично и наши предприятия уже чувствуют то, что начинают существенно отставать от мировых лидеров, - сказал он.

По словам Хоменко, сейчас высококлассные специалисты уезжают работать заграницу и увозят с собой ценные наработки, тем самым способствуют более быстрому старту наших конкурентов. Развитие науки, это, в том числе, подготовка кадров, начиная от простых рабочих и заканчивая инженерами и разработчиками.