Минобороны продолжает заказывать питание у фирм, принадлежащих соратникам беглого Януковича, - СМИ

Министерство обороны Украины продолжает заказывать продукты у фирмы, приближенной к соратникам беглого Януковича.

Об этом сообщается в расследовании проекта «Наші гроші» со ссылкой на систему закупок «Прозорро».

Уточняется, что первоначально по результатам аукционов было заключено соглашение на 168.27 миллиона гривен, однако в то же день контракты были понижены до 107.64 миллиона.

В нескольких областях для военных было заказано 1.36 миллиона комплектов питания стоимостью по 78.9 гривны за штуку, что является на 7% дороже цены по контракту, заключенному Минобороны еще в октябре с «Укрпродакорд ОР».

Сообщается, что при этом свежий картофель был закуплен для армии по цене 7.44 гривны за килограмм, а поздний — 7.38 (средняя цена в супермаркетах составляла 6.95 за килограмм), свекла была куплена по 9 гривен за килограмм (цена в магазинах — 6.36 гривен), а капуста по 7.98 гривен (в магазинах — 6.35 гривен).

При этом отмечено, что во всех проводимых тендерах у «Военторга» были конкуренты, которые предлагали цену на 4-31% ниже, однако их предложения были отклонены по статье «Об особенностях осуществления закупок товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей обороны».

Известно, что киевский «Военторг» был зарегистрирован в 2015 году на Ольгу Матковскую, в данный момент учредителем является Андрей Усенко.

«Эта компания через учредителей и менеджеров связана с так называемой «генерал-енакиевской» группой. Свое название она получила во времена президента Виктора Януковича за связь с тогдашним министром обороны Михаилом Ежелем, который был связан бизнесом с нардепом от Партии регионов Юрием Иванющенко, также известным как «Юра Енакиевский», — говорится в расследовании.

В 17-18 годах предприятие получало заказы от Министерства обороны на 2.87 миллиарда гривен из общей суммы на пищевые подряды в 5.75 миллиарда за этот период.

Напомним, тесть экс-чиновника Минобороны во время закупки некачественной формы приобрел семь квартир – им занялись детективы НАБУ.