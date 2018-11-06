Финансовый отчет о поездке за 100 кроватями

Транспортные расходы.

Автобус в Одессу - 400 грн, такси 120 грн, перелет Одесса - Прага -Дюссельдорф (эконом-класс) 6811грн, обратный перелет Дюссельдорф - Борисполь (эконом-класс) 6374 грн, Скайбус Борисполь-Киев 100 грн, BlaBlaCar Киев - Николаев 450 грн

Расходы на мобильную связь и интернет - 1000 грн

Сопутствующие расходы в период с 26.10.18. по 28.10.18. 200 евро ( Германия, Нидерланды, Бельгия)

Погрузочные расходы.

Грузчики - 4 человека по 100 евро на человека за полный рабочий день.

Аренда автопогрузчика - 150 евро

Оплата водителя автопогрузчика 100 евро

Оплата грузовика 1. 2500 евро наличными

Оплата грузовика 2. 2600 евро наличными.

Оплата транспортной фрахтовой компании "ЮТ-Сервис" 26000 грн. со счета БФ" С добром к людям" ( будет произведена 7.11.18.)

Перечень донатеров:

Чайка Владислав - 97 000 грн

Чертков Александр - 33000 грн

Жолобецкий Александр - 33 000 грн

Завод ЖБИ, Кисличенко Виктор - 15 000грн

Х - пожелал быть анонимным - 33 000 грн

Х - пожелал быть анонимным. - 24 750 грн

www.donater.com.ua - 5772 грн

Работа водителей грузовиков (собственные машины), автопогрузчика и грузчиков в Нидерландах (выходной день) оплачивалась без чеков. Любой из получателей подтвердит факт оплаты. Несколько мелких чеков не могу найти (Три похода в супермаркет, заправка автомобиля в Бельгии ввиду дешевизны топлива, по настоянию экономного голландца, 15 минут езды).