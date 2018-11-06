САД Николаевщины начала работы по обеспечению проезжаемости трассы на Кропивницкий

Служба автомобильных дорог в Николаевской области начала проводить работы по обеспечению проезжаемости на трассе Н-14 «Николаев-Александровка-Кропивницкий» возле сел Воссияцкое и Водяно-Лорино Еланецкого района.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы Николаевской ОГА Андрей Сенченко.

«Это не начало капитального ремонта или реконструкции трассы. Эти процессы, надеюсь, будут начаты в следующем году. Ожидаем окончательного утверждения Бюджета страны и окончательной суммы на эту дорогу. А пока, Служба автомобильных дорог в Николаевской области приступила к проведению обещанных жителям этих населенных пунктов работ по обеспечению проезжаемости», – написал Сенченко.

В то же время в «Укравтодоре» сообщают, что на трассе Н-11 «Николаев-Днепр» уже отремонтировали более 50 километров дороги. При этом в дорожном ведомстве пообещали, что в следующем году закончат ремонт этой трассы до Николаева.

Напомним, как люди 11 сентября перекрыли дорогу Н-14 после того, как Кабмин принял решение забрать 300 миллионов гривен, заложенных на ремонт трассы Н-14 и перераспределить их на ремонт трассы Н-11: 200 миллионов Николаевской области и 100 миллионов - Днепропетровской. Акция протеста продолжилась и 12 сентября. Уже на следующий день, 13 сентября, трассу разблокировали.

В то же время, 12 сентября в Кабинете Министров прошло совещание, на котором Владимир Гройсман отметил, что решение о перераспределении средств на ремонт дорог еще не вступило в законную силу и предложил еще раз собрать всех руководителей дорожных организаций по вопросу перераспределения средств.