В «Николаевоблтеплоэнерго» отчитались о запуске всех котельных

На данный момент в Николаеве работают все котельные ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Так, котельные предприятия осуществляют подачу тепла в соответствии с их температурным графиком работы. А уровень подключения жилых домов составляет около 60%, в связи с невозможностью одновременного открытия вентилей в жилых домах обслуживающей компанией.

Отмечается, что некоторые ОСМД в целях экономии принимают решение не открывать вентиль для приёма тепла.

«Следует отметить, что начисления производятся за фактически потребленную тепловую энергию, согласно показаний приборов учета тепловой энергии. Объекты после пуска тепла получают наряды на подключение отопления, в которых ставит подпись представитель предприятия и представитель потребителя», - говорится в сообщении.

На предприятии просят николаевцев, в чьих домах отсутствует централизованное отопление обращаться к обслуживающей организации, так как все котельные ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» уже в работе.

Напомним, что ранее «Николаевоблтеплоэнерго» опубликовало список объектов соцсферы, в которые подали отопление.