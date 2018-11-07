В Киеве коммунальщики закрасили зеленой эмалью дизайнерские скамейки

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В парке Пушкина в Шевченковском районе Киева работники коммунальных служб покрасили зеленой эмалью скамейки от мастерской уличной мебели S3T.

Об этом сообщает Хмарочос.

Так, скамейки из обработанного террасным маслом дерева, бетона и металла покрасили в зелёный цвет работники местного ЖЭКа.

Ранее на Львовской площади коммунальщики выкрасили в желтый цвет деревянные скамьи, разработанные дизайнерским бюро 2Bgroup.

Напомним, что в Харькове обыватели закрасили граффити известного художника, в ответ им написали слово из трех букв. Позднее в Одессе тоже закрасили граффити художника Гамлета – в ответ на стене появились матерные слова.

Также ранее сообщалось, что в Николаеве уничтожили граффити со стихами Губермана.

Людмила Жерновская

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русскийобщество