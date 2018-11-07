«Обновление системы ядра сети»: В Украине несколько часов не работал Lifecell

В среду, 7 ноября, пользователи мобильного оператора Lifecell наблюдали проблемы с мобильной связью и интернетом. У некоторых мобильный телефон вообще не находил сеть, у других сеть была, но не работает LTE и 3G.

Об этом сообщает «InfoResist».

Данные проблемы наблюдались по всей Украине. В компании Lifecell сообщили, что проблема возникла из-за обновления системы ядра Сети.

«Утром 7 ноября наблюдались перебои со связью lifecell по всей территории Украины, связанные с обновлением систем ядра сети. По состоянию на 10:30 проблема была решена, все сервисы сети работают в штатном режиме», — говорится в сообщении компании.

Компания принесла извинения абонентам.

В тоже время, как сообщают читатели, в частности в Киеве, сеть продолжает быть не доступна для некоторых пользователей, а также продолжает не работать LTE. Также перебои с сетью продолжают возникать и в Николаеве.

Напомним, 4 сентября в Николаеве ненадолго «падал» интернет от провайдера «Дикий Сад». Ранее жители трех микрорайонов Николаева остались без интернета из-за упавшей в колодец собаки.