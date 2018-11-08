В Николаевской области будут с самолета разбрасывать вакцину, чтобы лисицы не заразились бешенством

В Украине Госпродпотребслужба проводит масштабную антирабическую пероральную вакцинацию диких плотоядных животных с применением авиатранспорта. Т.е. с самолета сбросят приманки с вакциной от бешенства, которые должны съесть дикие животные, в частности лисицы.

Об этом сообщили в Николаевском городском управлении Госпродпотребслужбы.

О начале проведения пероральной иммунизации на территории Николаевской области сообщат дополнительно. Вакцинацию проводят с целью выполнения плана противоэпизоотических мероприятий по профилактике основных инфекционных и паразитарных болезней животных на 2018 год, учитывая сложную ситуацию по бешенству.

«Распространение вакцины будет осуществляться по следующему принципу: - обрабатывается весь ареал, за исключением населенных пунктов и крупных водных пространств с учетом ареала обитания лисиц; - приманки распределяются равномерно в пределах определенной территории. - в случае выявления приманок (размером со спичечный коробок) ни в коем случае не трогать брикеты и не переносить с места, а также в случае облета местности самолетом – не волноваться», - сообщили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, что за месяц работы в Николаеве международная компания «Четыре лапы» простерилизовала более 400 бездомных животных.