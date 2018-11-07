В Николаеве разыскивают 10-летнего мальчика, который сбежал из центра реабилитации и пропал

В Николаеве полицейский разыскивают 10-летнего мальчика, местонахождение которого на данный момент неизвестно.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Розыск детей ГУНП в Николаевской области при содействии ЗАО Киевстар».

Ингульский отдел полиции разыскивает 10-летнего Онищенко Александра Алексеевич, который 7 ноября около 11:00 часов самовольно покинул территорию коммунального заведения «Николаевский центр социально-психологической реабилитации детей» и до настоящего времени не вернулся.

«Его приметы: рост 135 - 140 см., худощавого телосложения, волосы светло-русого цвета, носит очки в темно-синей оправе. Был одет: куртка черного цвета, темные штаны, кроссовки», - добавили в ведомстве.

Напомним, что в Николаеве разыскивают 26-летнего парня, который ушел из психиатрической больницы и пропал без вести.