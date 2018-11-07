В пригороде Николаева вырубили около 300 сосен – в лесхозе утверждают, что убрали «уничтоженные деревья»

Возле поселка Воскресенское Витовского района вырубили около 300 сосен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил николаевец Виктор Смирнов.

По его словам, здоровые сосны вырубили по распоряжению лесхоза.

«Воскресенский клаптик леса безбожно уничтожается! На вопрос рабочим: «Кто дал им право?» они отвечают: «Распоряжение лесхоза». Около 300 сосен, не сухих, нормальных деревьев выпиливается. Странно то, что это все на одной площади! Я не удивлюсь, что вскоре здесь возникнет чей-то коттедж, так как готовится площадка», - сообщил он.

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко со ссылкой на «Николаевский лесхоз» сообщила, что на этом участке леса ранее был пожар и убирают уничтоженные деревья. Но Москаленко отметила, что намерена затребовать подтверждающие документы на вырубку.

«После обращения Виктора Смирнова срочно обратилась к руководителю государственного предприятия «Николаевский лесхоз» Гордиенко. По его объяснениям: год назад был пожар, после пожара вырубают уничтоженные деревья. Такой ответ конечно нас не устраивает! Поэтому завтра будут подтверждающие документы! Уверена, что лесные угодья под контролем громады!» - написала Москаленко в комментариях в Facebook.

Напомним, что в Николаеве в 2016 году во время получения взятки задержали инженера по лесопользованию ГП «Николаевское лесное хозяйство» Сергея Скоробогатого, который является гражданином России. Он вымогал взятку за влияние на директора ГП «Николаевское лесное хозяйство» при принятии последним положительного решения в интересах группы лиц. В итоге Скоробогатый отделался штрафом в 25,5 тысяч гривен.