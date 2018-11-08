В общинах Николаевщины успешно продолжается реализация проектов социально-экономического развития

Радсадовская община образовалась в декабре 2017 года и уже в этом году успешно реализует проекты, обеспечивающие выполнение плана социально - экономического развития общества по обеспечению качественного водоснабжения населения.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

Так, в поселке Радостный сад был осуществлен капитальный ремонт скважины и установлена отремонтированная водонапорная башня Рожновского. Как отмечают в ОТГ, ремонт скважины был полностью завершен за счет софинансирования из областного (около 160 тысяч гривен) и местного (около 137 тысяч гривен) бюджетов. В свою очередь, для ремонта и дальнейшей установки водонапорной башни из областного бюджета была выделена субвенция в размере 250 тысяч гривен.

«Качественное водоснабжение безусловно является одним из приоритетов развития общин - во благо каждого из них жителя. Бесспорно, областная власть с удовольствием поддерживает инициативы объединенных территориальных общин, ведь благодаря децентрализации, внедренной Президентом Украины Петром Порошенко, вновь ОТГ получили новые возможности для своего развития. Николаевская облгосадминистрация предоставляет общинам консультативную, методическую и, конечно, финансовую поддержку в виде субвенций в соответствии с планами социально-экономического развития данных общин. Так, в этом году в областном бюджете предусмотрена субвенция на осуществление мероприятий социально-экономического развития в объединенных территориальных общинах Николаевской области. По результатам соответствующего конкурса к дальнейшей реализации конкурсной комиссией было отобрано 43 проекта от наших ОТГ на сумму 10,5 миллионов гривен. Радсадовская ОТГ получила около 1 млн 169 тысяч гривен на реализацию семи проектов-победителей. Это и закупка необходимого медоборудования, и улучшение благоустройства территорий, и обустройство детской площадки, установка уличного освещения, замена окон и дверей в школе, ремонт скважины и водонапорной башни уже в другом селе общины и т.д.», - прокомментировал заместитель председателя ОГА Александр Кушнир.

Кроме того, в рамках плана Радсадовской ОТГ по социально-экономическому развитию, в общине продолжаются работы по улучшению транспортной доступности и улучшению состояния коммунальных дорог. Так, в селе Новобогдановка продолжается ремонт дорожного покрытия - также за счет софинансирования из бюджетов областного (более 1,4 миллиона гривен) и местного (70 тысяч гривен) уровней.