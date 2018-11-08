В Николаеве 33 км аварийных сетей канализации – в водоканале запустят ремонты в три этапа, но нуждаются в финансовой и законодательной поддержке

В Николаеве 33 километра устаревших железобетонных канализационных сетей находятся в аварийном состоянии и на ГКП «Николаевводоканал» планируют замену части системы водоотведения в три этапа. Но для полной ликвидации проблемы предприятию необходима дополнительная финансовая и законодательная поддержка.

Об этом говорится в сообщении городского коммунального предприятия на странице в Facebook.

На водоканале отметили, что угроза разрушения канализационных сетей назрела не только в Николаеве, но и в других городах Украины. Срок эксплуатации железобетонных коллекторов – 25 лет.

«Что происходит при разрушении коллектора? Во-первых, вытекают стоки и чем больше коллектор, тем хуже последствия. Во-вторых, на месте разрушения коллектора образуется провал. Часто такие провалы можно увидеть на дорогах, но существует риск, что под землю уйдут объекты инфраструктуры и целые здания. Ремонт коллекторов и ликвидация последствий разрушений требуют значительных средств и много времени, усилий и сопровождаются отключением от водоснабжения. Построенные в советское время канализационные сети из железобетона не подходят для возведения коллекторов. В процессе транспортировки сточных вод такой сетью через сероводород, который выделяется из стоков, идет активная коррозия верхней части коллекторов: бетон становится хрупким, стальная арматура ржавеет, труба теряет прочность и разрушается. Верхний слой почвы постепенно вымывается сточными водами и над трубами образуются большие полости, которые затем приводят к провалам», – рассказали на ГКП о возможных авариях из-за старых коллекторов.

Чтобы не допустить аварий в Николаеве ГКП «Николаевводоканал» при поддержке городского головы Александра Сенкевича продолжает работу с Международным инвестиционным банком.

Проект сотрудничества реализуется в три этапа. На первом будет заменено 210 метров коллектора по улице Кузнечная диаметром от 1200 до 1400 мм. На втором – реконструируют 1969 метров коллектора по улице Адмирала Макарова диаметром от 400 до 600 мм. На третьем – заменят 1099 метров коллектора диаметром от 600 до 800 мм по улице Малая Морская.

Санация и реновация коллекторов с использованием современных полимерных материалов позволяет надежно защитить их от агрессивного воздействия газовой коррозии.