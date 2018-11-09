В Китае введут систему, которая распознает человека по походке, - СМИ

В Китае первыми городами, в которых внедрили «распознавание по походке», стали Пекин и Шанхай. Местные полицейские уже могут использовать систему, которая с помощью искусственного интеллекта идентифицирует людей по форме тела и тому, как они ходят.

Об этом сообщает «Tjournal» со ссылкой на «Associated Press».

Генеральный директор создавшей систему компании Watrix Хуан Юнчжэнь рассказал, что его разработка может распознать человека с расстояния до 50 метров, даже когда его лицо полностью скрыто. Как отметил гендиректор, это может компенсировать недостаток системы распознавания лиц, которой нужно высококачественное изображение лица человека.

- Нам не нужно сотрудничество людей, чтобы их распознать. Анализ походки нельзя обмануть, прихрамывая или делая шаг шире, потому что мы анализируем все особенности конкретного тела,- сказал директор генкомпании.

ПО Watrix извлекает силуэт человека из видео и создаёт модель того, как тот будет двигаться дальше, затем система анализирует движения силуэта. Разработка Юнчжэня не способна определять людей в реальном времени: видео нужно загружать в программу вручную.

Анализ часового ролика занимает 10 минут. Юнчжэнь утверждает, что его система работает с 94% точностью и этого достаточно для коммерческого распространения. По его словам, технология может работать в связке с распознаванием лиц для лучшего эффекта.

Технология распознавания походки не является новой: над ней уже как минимум 10 лет работали в Японии, Великобритании и США. На протяжении исследований учёные не раз сталкивались с сомнениями в том, что походка достаточно уникальна.

Число камер видеонаблюдения в Китае считается самым большим во всём мире – в стране действует единая сеть из 170 миллионов устройств. Как минимум с 2017 года китайская полиция использует их для распознавания лиц. Одним из самых известных случаев стал арест подозреваемого на концерте в апреле 2018 года: система смогла узнать человека в толпе зрителей.