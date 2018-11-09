Николаевские спасатели проверили, как их тяжелая техника готова к зиме

В Николаеве 8 ноября спасатели провели проверку, как техника и личный состав готовы к действиям в зимний период.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Первым этапом стала полигонная практика. На базе автодрома в Матвеевке водители аварийно-спасательного отряда специального назначения тренировались в эксплуатации тяжелой инженерной техники, совершенствовали навыки вождения. Также развернули палаточный городок, который обеспечит потребности спасателей в отдыхе, питании, психологической и медицинской помощи.

- После проведения комплекса мероприятий мы уверены в готовности нашей техники к выполнению задач по назначению в зимний период, - сказал начальник Главного управления Максим Грицаенко.

Напомним, что ранее в Николаеве спасатели провели масштабные учения на случай пожара на базе хранения горючего.