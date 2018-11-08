Инвестиционный потенциал Николаевщины представлено на Международной импортной выставке в Шанхае

По поручению председателя облгосадминистрации Алексея Савченко департамент экономического развития и региональной политики совместно с региональным офисом «UkraineInvest» организовали представление инвестиционного потенциала Николаевской области в сфере инфраструктуры и агробизнеса на Национальном стенде Украины во время Международной импортной выставки «China International Import Expo 2018», которая проходит с 5 по 10 ноября в Шанхае.

Об этом сообщается на сайте Николаевской Облгосадминистрации.

Это - первый украинский стенд на события такого глобального значения. В течение 5 дней 300 тысяч посетителей из 130 стран мира будут иметь возможность ознакомиться с торговым, инвестиционным и туристическим потенциалом регионов Украины и Николаевской области в частности, сформировать впечатление о стране в целом и о ее экспортных возможностях.

На выставке представлены проекты развития инфраструктуры Николаевской области: Восстановление работы Николаевского международного аэропорта, строительство мостового перехода через Южный Буг, нового глубоководного порта в Очакове, зернового терминала в СМП «Ольвия», реконструкция системы орошения в регионе.

Новейшие технологии, элементы виртуальной реальности, дизайн и «eco-friendly» материалы - все это о Национальном стенде Украины. На огромном экране зрители увидят креативное графическое шоу «The Hands Production» и модель в интерактивном платье. Позже здесь состоится презентация «Ukrainian Fashion Week». Все столы на стенде - «умные» от «Kodisoft», в них интегрирована навигационная веб-платформа стенда и Электронный каталог экспортеров.

Интерактивная туристическая и инвестиционная карта Украины, диджитал-фотозона рядом с экспортным брендом, демонстрационная зона для «handmade» товаров украинских МСБ, зоны для воркшопов, презентаций и переговоров - это все лишь небольшая часть того, что смогут увидеть и чем воспользоваться потенциальные бизнес-партнеры.

«Команда Николаевской облгосадминистрации определяет международное сотрудничество как реальный шанс привлекать крупные инвестиции и развивать наши общины. В течение года нами была проведена основательная работа с предприятиями и учреждениями региона по определению возможных направлений сотрудничества с международными партнерами, в том числе и китайской стороной. Кроме того, недавно - в сентябре этого года, Николаевская ОГА и Народное Правительство провинции Шаньси (КНР) заключили Меморандум об установлении дружественных отношений, что будет способствовать эффективному международному сотрудничеству в различных сферах - экономике, привлечении инвестиций, науке, в том числе и сотрудничества между высшими учебными заведениями, культуре, для развития научно-технического потенциала», - прокомментировал председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко.

Поэтому ждем от этой выставки новых партнеров и новые возможности!